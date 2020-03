Cruzeiro anuncia contratação de volante Jean, do Palmeiras

​No início da noite desta quinta-feira (5), o ​Cruzeiro oficializou uma contratação que vinha sendo ‘trabalhada’ nos bastidores nos últimos dias. Após intensificar as tratativas, o clube mineiro entrou em acordo com o Palmeiras pela liberação do volante Jean, de 33 anos. Ele vestirá a camisa celeste via empréstimo, em vínculo válido até dezembro de 2020.

Campeão da ​Libertadores pelo São Paulo e tetracampeão brasileiro, Jean chega para agregar experiência ao rejuvenescido elenco celeste, recheado de garotos para esta temporada 2020. Além de currículo e rodagem, o técnico Adilson Batista ganha uma peça reconhecida por sua polivalência: apesar de volante de ofício, o atleta cumpre bem outras funções táticas, em especial a lateral-direita. A apresentação do novo reforço cruzeirense está programada para a próxima sexta-feira (6), às 14h20, na Toca da Raposa 2.