Cruzeiro busca contratação de jovem do Palmeiras; entrave com empresários dificulta negócios

​O ​Cruzeiro quer contar com a jovem promessa do ​Palmeiras de 20 anos, Iván Angulo, para a temporada 2020. Porém, um entrave entre o clube mineiro e empresários do jogador está barrando o negócio.

De acordo com informações do ​UOL, os agentes do atleta estão exigindo uma comissão de R$ 200 mil para preparar a transição. A situação financeira da Raposa é complicada, motivada pela queda do time à 2ª divisão. Por isso, pagar esse valor está fora dos planos da diretoria.

As duas partes tentarão resolver o impasse ainda nesta semana. Uma reunião está marcada para que seja acertada a situação. Não é a primeira vez que a gestão cruzeirense tem problemas com os agentes. O estafe é o mesmo do zagueiro Ramón, recém-chegado na Toca. A negociação também passou por alguns problemas no início, mas logo foi solucionada.

O Cruzeiro já conta com o aval da diretoria palmeirense para que o empréstimo dê certo. O atleta acertaria até o fim da Série B. Agora, fica por conta dos empresários para que o negócio ganhe continuidade e o atacante colombiano seja anunciado como novo reforço da equipe comandada por Adilson Batista.

Possível reforço do Cruzeiro, Iván Angulo tem apenas 20 anos e chegou ao Palmeiras por R$ 11,6 milhões. Muito rápido e habilidoso, é um dos principais jogadores da base palmeirense. Se confirmar o negócio, é uma baita aposta! — Leonardo Garcia Gimenez (@leonageral) March 3, 2020

No Campeonato Mineiro, a equipe celeste é a 5ª colocada, com 14 pontos somados em oito jogos.