Cruzeiro demite técnico Adilson Batista e já tem nome favorito para assumir

​Nem a moral recebida por ter aceitado pegar o ​Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado foi suficiente para garantir Adilson Batista por muito tempo como técnico da equipe. Nesta quinta-feira, o treinador acabou demitido do cargo, e a informação foi trazida inicialmente pelo jornal ​Superesportes.

Adilson demitido

Não sei o que você está esperando @Cruzeiro — Gui Gonzaga (@guil_gonzaga) March 12, 2020

O estopim para a queda foi a derrota por 2 a 0 para o CRB-AL, no Mineirão, pela rodada de ida da Copa do Brasil. Muito embora o foco da Raposa em 2020 seja a disputa da Série B nacional, a competição de mata-mata é vista como uma excelente oportunidade para fazer caixa, uma vez que as premiações são altamente vantajosas. Agora, para seguir na disputa, o time precisará reverter a desvantagem longe de casa.

Em meio a tanta notícias ruins, coronavírus, uma boa para alegrar o dia, Adilson não é mais técnico do Cruzeiro! Espero que o conselho pense bem e não substitua 6 por meia dúzia! Eu ainda tenho fé no meu time! Vamos reconstruir! #Cruzeiro @Cruzeiro — Juliana Sampaio (@jubsampaioo_) March 12, 2020

No Campeonato Mineiro, a campanha do Cruzeiro já não vinha sendo das melhores. Além do futebol pouco convincente, os resultados também não eram satisfatórios. No último final de semana, por exemplo, a equipe perdeu o clássico contra o Atlético-MG por 2 a 1 e ficou na quinta colocação. Ou seja, se a etapa classificatória do Estadual terminasse agora, nem classificado para a semifinal o clube estaria. Desde 2019, em 14 jogos disputados, Adilson acumulou quatro vitorias, quatro empates e seis derrotas. Conforme o ​Globoesporte.com, Guto Ferreira é o substituto mais provável.

