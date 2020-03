Cruzeiro perde titular para o clássico, e Adilson detona arbitragem: ‘Tendenciosa’

​No último domingo (1º), o ​Cruzeiro foi ao Mineirão e obteve importante vitória por 2 a 1 sobre o Uberlândia, partida válida pela sétima rodada do Estadual. O ponto baixo do confronto para a equipe celeste foi a perda do titular Filipe Machado, que não poderá atuar no clássico contra o arquirrival Galo por conta de suspensão.

O terceiro amarelo recebido pelo volante, por sinal, enfureceu Adilson Batista. Como destaca o ​Superesportes, o treinador detonou publicamente o árbitro da partida, Marco Aurélio Fazekas, cravando que sua decisão de punir um jogador pendurado foi tendenciosa.

Filipe Machado já é o melhor volante da nossa história. — flávio (@cecflavio) March 5, 2020

“Já não tenho o Filipe Machado para o clássico, que levou terceiro cartão amarelo em um lance no fim do jogo, em uma discussão com outro atleta que não tinha nada a ver. Mas eu achei tendenciosa a decisão do cartão, justamente para tirá-lo do clássico. Essa é a minha opinião. É assim que eu vejo”, afirmou em entrevista.

Sem contar com Machado, é bastante provável que o Cruzeiro tenha que atuar com uma dupla de volantes 100% formada de atletas da base. Jadsom, Pedro Bicalho e Edu, zagueiro que comumente faz a volância, são as opções disponíveis.