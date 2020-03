Cruzeiro supera ‘entrave’ e chega a acordo por atacante do Palmeiras

​No fim da tarde deste sábado (14), o ​Cruzeiro deu um passo importantíssimo para sacramentar a contratação de um reforço almejado desde o início da temporada: trata-se do atacante Iván Angulo, jogador de 20 anos que pertence ao Palmeiras.

De acordo com a apuração da ​Rádio Itatiaia – informação posteriormente confirmada também pelo ​Globoesporte -, a negociação recheada de reviravoltas foi sacramentada neste final de semana, após o clube mineiro conseguir superar o ‘último entrave’: o valor da comissão que será paga a um dos empresários do colombiano, Felipe Russo.

Negociação volta a avançar, e Cruzeiro deve fechar a contratação de Iván Angulo. O atacante tem chegada prevista em Belo Horizonte para esta segunda-feira, onde permanecerá até o final do ano por empréstimo. Palmeiras pagará parte dos salários do jogador. [@samuelvenancio] pic.twitter.com/65XwsYjQlq — Tiro de Canto (@TiroDiCanto) March 14, 2020

Sem espaço no ​Verdão, o promissor Angulo reforçará a Raposa via empréstimo, em válido até o final da temporada. O jogador é aguardado em Belo Horizonte no início da próxima semana para assinatura de contrato. André Cury, agente que intermediou a negociação, ainda confirmou que o time paulista arcará com mais da metade dos vencimentos do atacante.