Cruzeiro terá que pagar dívida milionária para clube do Oriente Médio

​O ​Cruzeiro recebeu uma notificação por um caso na Fifa. O clube terá que pagar uma dívida milionária para o Al Wahda, dos Emirados Árabes, devido ao empréstimo do volante Denilson. As informações são do ​Globo Esporte.

Os valores giram em torno de 850 mil euros (R$ 4,3 milhões). Porém, de acordo com Kris Brettas, superintendente jurídico da Raposa, o clube vai tentar uma condição melhor de pagamento.

“Quando vem a ordem de pagamento, geralmente, o clube tem 90 dias. Como é o caso do primeiro que chegou agora, que é do Al Wahda. Chegou tem uns 10 dias. O que vamos fazer no caso do Al Wahda? Semana que vem teremos dois representantes do clube, nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, para conversar e levar uma proposta, para ver se soluciona essa questão“, explicou Brettas.

Segundo determinação da Fifa, a dívida precisa ser paga à vista. Dois representantes do time mineiro vão até o Oriente Médio nos próximos dias negociar uma nova condição de pagamento.

Dívidas do Cruzeiro na FIFA podem ultrapassar R$ 97 milhões. Entre elas, estão as compras de vários atletas, como Riascos, Sóbis, Arrascaeta, Denílson e Thiago Neves. Para se ter uma ideia, só o Al Jazira cobra cerca de R$ 45 milhões pela contratação de Thiago Neves. 🗞 O Tempo — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) January 24, 2020

O curioso no caso é que Denilson jogou apenas cinco partidas com a camisa do Cruzeiro. O jogador chegou para se recuperar de uma lesão e ficou seis meses no clube.