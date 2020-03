Cruzeiro x Coimbra | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Extremamente pressionado pela sequência de maus resultados, o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (15), quando encara o modesto Coimbra pela nona rodada do ​Mineiro 2020. A partida será realizada sem a presença de público, medida preventiva adotada pela Federação Mineira para evitar a disseminação do ​coronavírus. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo.

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Cruzeiro x Coimbra ​Motivo: ​9ª rodada do Campeonato Mineiro 2020 ​Data: ​15/03/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) ​Árbitro: ​Wanderson Alves de Souza (MG) ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

​Provável Cruzeiro: Fábio; Edílson, Cacá, Arthur e Rafael Santos; Filipe Machado, Jadsom, Jean (Everton Felipe) e Maurício; Thiago e Marcelo Moreno​. ​Provável Coimbra: ​Glaycon; Vitor Hugo, Diogo, Breno e Thiago; Kauê, Thomás, Thalis, Bruno Rocha, Igor Oliveira; Bádio.

Após receber um ‘ultimato’ junto ao Conselho Gestor do Cruzeiro, ​Adilson Batista sabe que não há mais brechas ou espaços para tropeços. Acontece que o treinador segue sem poder contar com alguns nomes importantíssimos de seu elenco, como o zagueiro Léo e o meia Robinho, ambos com problemas físicos. O atacante Welinton, com dores no púbis, também é baixa.

Últimos cinco jogos

​Cruzeiro Coimbra Sports​ ​Tombense 2 x 0 Cruzeiro (20/02) ​Patrocinense 1 x 0 Coimbra (02/02) ​Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (01/03) ​Uberlândia 1 x 0 Coimbra (09/02) ​Boa Esporte 1 (4) x (5) 1 Cruzeiro (04/03) – CdB ​Coimbra 0 x 2 América-MG (17/02) ​Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro (07/03) ​Coimbra 1 x 1 Tupynambás (01/03) ​Cruzeiro 0 x 2 CRB-AL (11/03) – CdB ​Caldense 2 x 0 Coimbra (08/03)

Se o Campeonato Mineiro 2020 acabasse hoje, o ​Cruzeiro estaria fora do mata-mata. Esse é o ‘tamanho’ da má campanha da equipe celeste na fase de classificação: ocupa apenas a quinta posição, atrás dos dois rivais de Belo Horizonte, além de Caldense e Tombense.

Estreante na elite do futebol mineiro, o Coimbra Sports é o vice-lanterna da competição com apenas quatro pontos somados em oito rodadas: quatro empates e quatro derrotas. Apesar dos números muito ruins, ainda está vivo na briga pela permanência na primeira divisão, já que o décimo colocado Villa Nova tem os mesmos quatro pontos.