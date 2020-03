Cruzeiro x CRB-AL | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Hexacampeão da Copa do Brasil – incluindo um bicampeonato consecutivo em 2017/18 -, o ​Cruzeiro experimenta uma realidade diferente: em reconstrução e com um orçamento modesto após a inédita queda à Série B, o time mineiro aposta suas fichas neste torneio que conhece bem. Seu rival na terceira rodada será o CRB, de Alagoas, com o primeiro jogo disputado nesta quarta-feira (11). Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Cruzeiro x CRB-AL​ ​Motivo: ​Ida da terceira rodada da Copa do Brasil 2020 ​Data: ​11/03/2020 ​Hora: ​21h30 (de Brasília) ​Local: ​Mineirão, em Belo Horizonte (MG) ​Árbitro: ​Sávio Pereira Sampaio (DF) ​Onde assistir: ​SporTV2

Prováveis escalações

​Provável Cruzeiro: Fábio; Edílson, Arthur, Cacá, João Lucas; Pedro Bicalho, Machado (Jean), ​Jadsom; Maurício (Robinho), Everton Felipe, Marcelo Moreno. ​Provável CRB: ​Victor Souza (Mardden); Lucas Mendes (Léo Príncipe), Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine; Luidy, Erik e Léo Gamalho

Em relação ao clássico do último final de semana, Adilson Batista conta com o retorno do volante Filipe Machado. Por se tratar de uma partida de Copa do Brasil, o treinador pode optar por uma formação com mais veteranos, promovendo o ​recém-chegado Jean e o meia-atacante Robinho, um dos remanescentes do elenco de 2019.

Pelo lado do CRB, o veterano treinador Marcelo Cabo tem duas dúvidas em sua escalação: no gol e na lateral-direita. A zaga será formada pelos experientes Gum e Ewerton Páscoa, com Xandão sendo barrado e sequer viajando à Belo Horizonte. O grande destaque técnico da equipe alagoana é o meia-atacante Rafael Longuine, ​ex-Santos.

Últimos jogos e campanha no torneio

​​

​Cruzeiro CRB-AL​ ​Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro (16/02) ​Paysandu 1 (3) x (5) 1 CRB (19/02) – CdB ​Tombense 2 x 0 Cruzeiro (20/02) ​Jacyobá 1 x 2 CRB (22/02) ​Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia (01/03) ​Vitória 2 x 1 CRB (27/02) – CdN ​Boa Esporte 1 (4) x (5) 1 Cruzeiro (04/03) – CdB ​CRB 2 x 3 Náutico (04/03) – CdN ​Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro (07/03) ​CRB 2 x 0 CEO (07/03)

Ainda se adaptando à nova realidade de folha enxuta e elenco recheado de garotos, a Raposa vive um começo de temporada de atuações irregulares e resultados ruins. No Mineiro, ocupa atualmente a quinta posição da classificação, e hoje estaria de fora do mata-mata. Chega à terceira fase da Copa do Brasil aos trancos e barrancos: empate contra o São Raimundo na estreia e vitória nos pênaltis sobre o Boa Esporte na segunda rodada.

O Galo de Alagoas disputa três frentes neste início de 2020: Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. É o segundo colocado na fase de classificação do Estadual, mas não vem bem na competição regional, distante do G-4 de sua chave. Pelo torneio nacional, eliminou o Independente-PA com vitória por 3 a 2 e bateu o Paysandu nos pênaltis.