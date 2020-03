Curso gratuito do Novo acordo ortográfico; conheça o curso

A Língua Portuguesa é um dos idiomas mais falado no mundo, interligando-nos a vários povos e, simultaneamente, separando-nos conforme alguns aspectos históricos e culturais de cada povo.

Em Portugal, as novas regras entraram em vigor no ano de 2009, já aqui, no Brasil, o prazo sofreu algumas alterações. Inicialmente, em território brasileiro, a renovação ortográfica entraria em vigor em janeiro de 2013. Porém, o governo brasileiro decidiu estender o período para implementação.

É importante lembrar, que os cursos ministrados pelo Pensar Cursos são embasados pela Lei nº 9.394, Decreto Presidencial nº 5.154 e Normas da Resolução CNE (Conselho Nacional de Educação) nº 04/99 MEC (Ministério da Educação).

Sobre o curso do Novo Acordo Ortográfico do Pensar Cursos

O Curso Online do Novo Acordo Ortográfico para estudar do Pensar Cursos conta com o seguinte conteúdo programático:

° Histórico

° Período de transição

° Alfabeto

° Uso do hífen

° Regras de acentuação

Certificado é válido em todo o Brasil

O Certificado de Conclusão do Curso é válido em todo o Brasil e serve para várias finalidades:

– Extensão universitária (horas extracurriculares);

– Enriquecer o seu currículo;

– Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção;

– Avaliações para promoções internas nas empresas;

– Gratificações adicionais conforme plano de carreira;

– Concursos públicos (mediante verificação do edital);

– Provas de títulos (mediante verificação do edital);

– Seleções de mestrado e doutorado; e

– diversas outras necessidades.

Inscrição no Curso

Os interessados devem acessar o site Pensar Cursos, e matricular-se grátis. Não há pré-requisitos para a inscrição. Ao finalizar o curso, o aluno pode escolher por obter um certificado, que custa a partir de R$ 19,90.

