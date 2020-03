Dani Alves é destaque na imprensa peruana antes de estreia do São Paulo na Libertadores

​Um tricampeão em campo. Nesta terça-feira, o ​São Paulo fará sua estreia na Libertadores da América de 2020 enfrentando o Binacional no Peru. E a imprensa local destaca, e muito, a presença de Daniel Alves, que pela primeira vez entrará em campo para disputar uma partida pela principal competição do continente.

O ​Grupo La Provincia, por exemplo, rememora o fato de o atleta tricolor ser o mais vencedor da história do futebol mundial, com 40 títulos conquistados. Mas, ao mesmo tempo, indica as dificuldades que ele poderá encontrar “na temida altitude de Juliaca, cidade situada a mais de 3,8 mil metros acima do nível do mar” e muito próxima à fronteira com a Bolívia.

q saudade q eu tava do sao paulo na libertadores….. deus nos abençoe — pepper shelby (@racmps) March 4, 2020

O noticiário também salienta que outros atletas de renome internacional, como Juanfran e Alexandre Pato, compõem o elenco brasileiro para enfrentar uma equipe que tem apenas nove anos de vida e que, assim como Dani Alves, debuta na Libertadores. São Paulo e Binacional estão no Grupo D, juntamente com River Plate, da Argentina, e LDU, do Equador.

