Daniel Alves entra na mira de grande clube argentino; presidente confirma interesse

​Daniel Alves vem sendo peça fundamental no time de Fernando Diniz. O meio-campista vem liderando o ​São Paulo na Libertadores, onde estáo em 2º colocado do Grupo D, e no Campeonato Paulista, onde estão em 1º lugar do Grupo C. O bom desempenho vem chamando atenção de outros clubes.

Em tempos de paralisação dos campeonatos devido ao coronavírus, o que se vê são muitas pessoas fazendo vídeos ao vivo em suas redes sociais. Em uma​ live realizada no Instagram, Juan Sebastián Verón, presidente do Estudiantes, revelou que o ex-lateral da Seleção Brasileira interessa ao clube argentino. Segundo ele, uma conversa com o jogador deve acontecer em breve. “ Vou conversar com Daniel Alves para ver o que ele diz, e se tem vontade de vir “, disse.

No seu mandato, Verón já trouxe jogadores como Javier Mascherano, que estava no futebol Chinês, e o lateral/zagueiro Marcos Rojo, do Manchester United. Tirar Daniel Alves do São Paulo lhe daria uma moral maior com os adeptos do Estudiantes.

