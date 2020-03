De atletas a dirigentes: os futebolistas que testaram positivo para o coronavírus

​O mundo do esporte parou por conta do avanço da pandemia do coronavírus. Grande parte das competições futebolísticas, como você pode ver aqui, estão suspensas até segunda ordem.

Infelizmente, já temos mais de uma dezena de casos confirmados envolvendo profissionais na bola, entre jogadores, técnicos e também dirigentes. Confira quem são eles:

Itália

Até o momento, a Itália é o país da Europa com mais casos confirmados no mundo do futebol. Nove jogadores de três clubes da Serie A testaram positivo, até este dia 15 de março:

Clube​ ​Profissionais ​Juventus ​​Daniele Rugani (zagueiro) ​Fiorentina ​Germán Pezzella (zagueiro)

Patrick Cutrone (atacante)

Dusan Vlahovic (atacante) ​Sampdoria ​Manolo Gabbiadinni (atacante)

Omar Colley (zagueiro)

Albin Ekdal (volante)

Antonino La Gumina (atacante)

Morten Thorsby (meia)

+ membros da comissão técnica

Espanha



Até o último sábado (14), a Espanha não tinha casos confirmados no mundo do futebol. Neste domingo (15), no entanto, três clubes confirmaram seus primeiros infectados:

​Clube Jogadores​ ​Elche ​​Jonathas Jesus (atacante) ​​Valencia ​Ezequiel Garay (zagueiro)

Eliaquim Mangala (zagueiro)

José Luis Gayà (lateral esquerdo)

+ dois membros da comissão técnica ​Alavés ​Dois membros da comissão técnica

Inglaterra

A Premier League foi uma das últimas ligas da Europa anunciando suspensão dos jogos. A medida só foi tomada após o anúncio de que Mikel Arteta, treinador do Arsenal, havia testado positivo para o novo COVID-19.

Clube​ ​Profissionais ​Arsenal ​Mikel Arteta (treinador) ​Chelsea ​Callum Hudson-Odoi (atacante)

Alemanha

A Alemanha não registra um número alto de casos no geral, mas dois atletas da Bundesliga II, a segunda divisão do futebol alemão, testaram positivo para coronavírus.

​Clube Profissionais​ ​Hannover 96 ​​Timo Hübers (zagueiro)

Jannes Horn (lateral-esquerdo)

Brasil

O futebol brasileiro registra, até o fechamento deste artigo, apenas um caso confirmado do novo coronavírus. Trata-se do vice-presidente de consulados e embaixadas do ​Flamengo, Maurício Gomes de Mattos. Ele esteve em contato recente com elenco e comissão técnica do clube carioca, que veio a testar todos os seus profissionais após o teste positivo do dirigente. Ainda não houve divulgação dos resultados.