De craque a presidiário: os 40 anos de um Ronaldinho para lá de controverso

​Da Vila Nova para o mundo. Ou, para quem preferir, de um bairro da zona Sul de Porto Alegre para o estrelato. Desde pequeno, já se tinha a certeza de que ele iria brilhar com a bola no pé como poucos jogadores fizeram até hoje. O que não se podia prever é que o mesmo mito teria uma personalidade tão controversa para se tornar destaque (desta vez, negativo) fora das quatro linhas.

Em seus 40 anos, completados neste sábado, 21 de março, Ronaldinho Gaúcho viveu a fama de modo inconteste. Aproveitou a carreira para fazer mágica (com a bola no pé) e dinheiro de um modo quase que nunca antes visto, mas também se mostrou uma pessoa absolutamente maleável para entregar por completo ao irmão mais velho os rumos de uma vida, sem demonstrar até mesmo vontade de saber o que acontecia ao redor.

O “bruxo” é, sem dúvida alguma, o maior jogador formado no Rio Grande do Sul. Foi capaz de, no início de sua vida profissional, literalmente desmoralizar Dunga, capitão do tetra, em um único Gre-Nal (impossível não se lembrar daquele chapéu e daquele elástico na final do Campeonato Gaúcho de 1999). Ao vestir a camisa da seleção brasileira principal pela primeira vez, conseguiu imortalizar a narração de Galvão Bueno ao marcar um gol antológico diante da Venezuela. Até hoje, o “olha o que ele fez, olha o que ele fez” está na memória dos fãs da amarelinha. Mais maduro, muito embora não fosse o “R” mais famoso, se intrometeu entre Ronaldo Nazário e Rivaldo para formar um trio poderoso e que levaria o Brasil ao pentacampeonato mundial. No entanto, na Copa que seria para ele brilhar acima de qualquer outro, a de 2006, sucumbiu e começou a mostrar que estava se entregando ao estrelato.

É bem verdade que, nesse meio tempo, foi escolhido duas vezes o melhor atleta do planeta e viu um Santiago Bernabéu lotado aplaudi-lo de pé diante de uma (de muitas) de suas atuações impressionantes pelo Barcelona, clube no qual se tornaria símbolo do início de uma nova era que perdura até os dias atuais. No Milan e no Flamengo foi bem menos do que um Ronaldinho, mas é incontestável que reencontrou no Atlético-MG e se tornou um dos poucos nomes do esporte a ter no currículo a conquista da Liga dos Campeões da Europa e da Libertadores da América.

Só que, após esse novo momento de glória, a carreira foi, literalmente, ladeira abaixo. E muito por sua vontade. As passagens por Querétaro e Fluminense colocaram um ponto final em sua trajetória, da qual não se pode deixar de atrelar suas decisões e comportamentos. Se o Grêmio esperava que ele se tornasse uma lenda com a camisa tricolor, foi embora sob o status de “pilantra” e “mercenário”, adjetivos estes que se acentuaram com o namoro que não virou casamento dez anos mais tarde. No Paris Saint-Germain, também sobram mágoas pelo modo como optou em seguir voos mais altos. Dando um salto no tempo, enrolou para decidir que voltaria ao Brasil para vestir rubro-negro e magoou muito mais gente ao entrar na Justiça contra os cariocas. E, para finalizar, tinha privilégios nas Laranjeiras que incomodavam demais, como o fato de ser liberado para tomar banho em casa.

Situações como estas, muito embora seja um considerado um símbolo para as crianças, minaram um dos rostos, uma das dentaduras e um dos cabelos mais famosos do planeta. O R10, junto a tudo isso, deu muito mais valor às festas do que ao profissionalismo, às marcas de luxo do que à simplicidade, à conta bancária do que ao carinho do público. Bebidas, relação com duas mulheres ao mesmo tempo…antes mesmo de ser preso no Paraguai ao lado de seu tutor por portar passaporte falso e ser investigado por suposta relação com uma quadrilha que lava dinheiro, Ronaldinho já não havia deixado a melhor imagem de um desportista.

Mesmo que cidades e países parem para recebê-lo (ou paravam, já que agora está detido), já se sabia que o gaúcho tinha, ao abandonar o esporte, escolhido um caminho que não é dos melhores. E o pior é que, pela sua ingenuidade (palavra esta utilizada no pior dos sentidos), jamais conseguirá explicar exatamente o que o levou a tal situação, afinal, nem ele deve saber. E vamos combinar: mesmo que, em fotos apareça até jogando futebol e sorrindo enquanto tenta deixar a detenção, é impossível estar “feliz e contente” (seu eterno bordão). Mas, com 40 anos, nem indignação com isso ele é capaz de demonstrar.

Das últimas quatro décadas, fica o ótimo exemplo de um jogador dos mais valiosos, mas também a imagem para lá de arranhada de alguém que não consegue conduzir sua própria vida e é praticamente alienado em relação às coisas mundanas.