De novidade a baixa! Santos pode perder atacante para os próximos jogos

​O atacante Kaio Jorge foi a principal novidade na escalação do ​Santos para a partida contra o Delfín-EQU, pela Libertadores da América. Ao mesmo tempo, porém, pode se transformar na grande baixa para o clássico diante do ​São Paulo, sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Jesualdo tem sido criticado, mas não está a ter vida fácil no Santos. Além das saídas e da inferioridade em relação aos planteis rivais, tem visto vários jogadores lesionarem-se. Hoje foi a vez de Kaio Jorge, menino herói na ronda inaugural, e Eduardo Sasha. — Rodrigo Ferreira (@Rodrigo29_29) March 10, 2020

O jogador sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído ainda no intervalo no embate com os equatorianos. Desde então iniciou tratamento e, agora, passará por reavaliação para identificar a gravidade da lesão. Nesta terça, acabou dando lugar a Yuri Alberto, que havia sido titular nos três jogos anteriores.

Não sei se é impressão minha, mas o Jesualdo parece não ter muita paciência com o Kaio Jorge .#SantosFC — 𝕊𝕒𝕟𝕥𝕠𝕤𝔼𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟 (@SantosEdition_) March 11, 2020

Desde já, Kaio Jorge é preocupação, também, para o próximo duelo do Santos na competição continental, terça-feira, frente ao Olimpia-PAR – novamente em casa. Com seis pontos e 100% de aproveitamento, a equipe brasileira lidera o Grupo G de forma isolada. Quem também se machucou foi Eduardo Sasha, com um trauma na região lombar. No entanto, sua situação não é tão delicada

