De olho em jovem do Dortmund, United pode bater recorde de transferência de sua história

​O Manchester United está disposto a abrir seus cofres e fazer uma proposta para Jadon Sancho, destaque do Borussia Dortmund nas últimas temporadas. Os valores devem ultrapassar os que o clube inglês ofereceu por Pogba, há quatro anos. As informações são do ​Globo Esporte.

Segundo o jornal “Telegraph”, o United estaria disposto a desembolsar R$ 500 milhões pelo jovem de 19 anos, com salários em torno de 200 mil libras, o que daria R$ 1,1 milhões semanais, convertendo em reais.

Sancho despertou interesse de diversos gigantes do futebol europeu. O ​Dortmund, por sua vez, não pretende liberar o meia inglês por menos de 100 milhões de libras. O garoto tem contrato com o clube alemão até 2022.

O Manchester United lidera a corrida pela contratação de Jadon Sancho. Um salário de £200.000 por semana deve ser uma formalidade se os clubes concordarem com o valor da transferência. [Telegraph] — Manchester United Brasil (@WeAreManUtdBR) March 2, 2020

No final de janeiro, o Manchester fez alto investimento para contar com o futebol do português Bruno Fernandes, que estava no Sporting. A transação girou em torno de 55 milhões de euros.