De olho em retorno, grupo do Grêmio recebe orientação especial para período de recesso

​A pandemia de coronavírus leva os clubes do futebol brasileiro a tomarem atitudes drásticas. O ​Grêmio, por exemplo, suspendeu todas as atividades de seu grupo principal até a próxima segunda-feira. Porém, com reapresentação marcada para a manhã de terça, os atletas receberam algumas recomendações especiais para este período de paralisação.

Como estarão sem treinar, a ideia é que, dentro das possibilidades de cada um, se possa manter o mínimo da forma atlética para que a defasagem, no retorno à rotina, não seja das maiores. “A orientação é fazer atividades físicas como trabalho funcional, alongamentos, abdominais, musculação, sem grandes esforços físicos. Mais para a manutenção do condicionamento”, disse o preparador Márcio Meira para ​GauchaZH. Segundo ele, profissionais que recém voltaram a jogar, casos do meia Jean Pyerre e do zagueiro Kannemann, devem seguir o mesmo processo.

Antes, nesta sexta-feira, os jogadores passarão por uma avaliação clínica. Tudo para evitar qualquer risco de contaminação pelo COVID-19. No Tricolor, o atendimento presencial no quadro social e na loja GrêmioMania estão interrompidos por tempo indeterminado, bem como as atividades consulares.

