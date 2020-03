De olho na LDU, Diniz sinaliza formação recheada de ‘esquecidos’ no Paulistão

​No próximo domingo (8), o São Paulo visita Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, duelo válido pela nona rodada do ​Paulistão. Em situação confortável a nível de classificação no grupo C – lidera a chave com 15 pontos, enquanto o terceiro colocado tem apenas nove -, Fernando Diniz estuda a possibilidade de enviar a campo uma formação bastante modificada, recheada de jogadores que somam poucos minutos na temporada até aqui.

Como destaca o UOL Esportes, um dos jogadores que deve aparecer na equipe titular tricolor é o atacante Everton, que soma apenas 97 minutos totais em 2020. Tentando retomar espaço e prestígio após delicada sequência de lesões, o ponta deve se juntar a outros atletas como Luan, Liziero, Anderson Martins e Brenner neste São Paulo ‘misto’ pelo Paulistão.

É fato que o planejamento específico para este compromisso do Estadual dialoga diretamente com a situação do ​Tricolor Paulista na Libertadores. Derrotado pelo Binacional na última quinta (5) – em partida desgastante a 3800m de altitude -, o São Paulo já se vê pressionado para o duelo da próxima quarta-feira contra a LDU, no Morumbi. Por isso, a decisão de preservar titulares visando o confronto diante dos equatorianos.