De olho no Brasil! Sensação da Champions, Haaland revela os quatro clubes brasileiros que conhece

​Muito jovem, com uma carreira toda pela frente, mas com a bagagem de já lutar pela artilharia de uma Champions League logo em sua primeira oportunidade. Este é ​Erling Haaland, que começou a temporada vestindo as cores do Red Bull Salzburg e agora defende o Borussia Dortmund, da Alemanha. Mas, ao que parece, seus conhecimentos futebolísticos vão além do Velho Continente.

Em entrevista concedida ao Esporte Interativo, o atacante norueguês foi perguntado a respeito das equipes brasileiras que conhece. Haaland, com algum esforço, lembrou-se de quatro delas: ​Santos, ​São Paulo, ​Corinthians e ​Fluminense.

“Eu conheço alguns times, já joguei com alguns brasileiros na Noruega (…) Não sou muito bom em português, sinto muito, mas conheço alguns times“, brincou o atleta.

Haaland estará em campo na próxima semana e será uma das principais esperanças aurinegras diante do PSG para o jogo da volta das oitavas de final da ​UCL no Parque dos Príncipes. Como venceu por 2 a 1 no primeiro confronto, basta um empate para que o Borussia avance de fase.