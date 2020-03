De olho no futuro: presidente do Fla define posição sobre “estádio próprio”

​A possibilidade de o ​Flamengo construir um estádio próprio havia ganhado força nos últimos anos. Mas o tempo do verbo é exatamente esse: havia. O atual presidente do clube, Rodolfo Landim, descartou por completo essa ideia, que não tomará forma ao menos em sua gestão, que vai até o final de 2021.

Sou a favor do estádio próprio,Maracanã é legal já fui muito,mas queria um estádio próprio,agora fazer loucura é ficar todo endividado aí concordo. — carlinhos (@crfcarlinhos75) March 27, 2020

Em entrevista ao canal Fox Sports, o dirigente destacou a identificação da torcida rubro-negra com o Maracanã e, também, lembrou os altos custos que envolveriam o projeto. “A minha intenção não é buscar um estádio próprio para o Flamengo. A nossa torcida tem até uma frase em uma das músicas que canta que diz que ‘o Maraca é nosso’. Esse é o sentimento. A torcida do Flamengo sente que este é o seu estádio”, disse.

Respondendo aoPrior que mandou o Flamengo construir um estádio:

Quando o Flamengo construir seu estádio vai ser com o próprio dinheiro, e não com o dinheiro da nação que o Lula ladrão construiu o estádio pra Copa e “deu” pro Curinthians que nunca pagou nada . — GESSIMARES DE C MOURA (@gessimaresmoura) March 27, 2020

O Fla assumiu a gestão do Maracanã, ao lado do ​Fluminense, em abril de 2019. Neste momento, já existe um acerto com o governo do Rio de Janeiro para uma renovação do contrato até o final de 2020. Depois, a intenção é estender a parceria por 35 anos. Já existe, também, um projeto para aumentar a capacidade do estádio, retirando parte das cadeiras das arquibancadas inferiores e, assim, garantindo a volta do setor de “geral”, com ingressos populares. No entanto, mesmo que a Assembleia Legislativa tenha dado aval para isso, será preciso esperar passar a decisão da ​Libertadores da América, a princípio marcada para 21 de novembro, para tirá-lo do papel.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.