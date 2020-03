De quem é a culpa da crise do Corinthians?

​Após somente empatar com o Novorizontino fora de casa, o Corinthians chegou a 5 jogos sem vitória pelo Campeonato Paulista. O resultado deixou o time na lanterna do grupo, além de fazer o Timão até chegar a ​lutar contra o rebaixamento no estadual. Sendo assim, em épocas de dificuldade, é normal surgir a pergunta: de quem é a culpa?

Para responder a pergunta, veja o vídeo abaixo:

Diretoria

A diretoria do Corinthians acumula polêmicas e especulações sobre o aumento da dívida do clube, principalmente em relação à ​Arena Corinthians.Dessa maneira, o Timão enfrenta sérias dificuldades financeiras, o que resulta na perda de jogadores e na escassez de contratações de grandes nomes.

Assim, além de passar uma imagem negativa para o mercado financeiro, o Corinthians não consegue montar um time à altura dos campeonatos que disputa. Por isso, a diretoria corinthiana pode ser vista como a principal culpada pela fase do time, algo que não parece melhorar a curto prazo.

Jogadores

Por mais que nunca falte apoio dentro de campo, a torcida não vive uma boa relação com o time. As reclamações e pedidos por mais “raça” são constantes antes e após os jogos. Além disso, alguns nomes que chegaram com muita responsabilidade, ainda não agradaram o suficiente, como o camisa 7, Luan e o lateral-esquerdo Sidcley.

Portanto, planejamento e organização são fundamentais para qualquer time. Porém, quem dá resultado dentro de campo são os jogadores. Dessa maneira, é natural que a torcida cobre os membros do elenco. Cabe aos profissionais saberem onde estão a aprenderem a responsabilidade de jogar no Corinthians.

Tiago Nunes

O treinador foi contratado em 2019, com a missão de melhorar o sistema ofensivo do time. Porém, assumiu o cargo apenas em 2020, junto com o início da pré-temporada da equipe do Corinthians. Por mais que tenha melhorado em quesitos como posse de bola e criação de finalizações, o time não consegue resolver os jogos, nem ​transformar as chances em gols.

Tiago Nunes não consegue encontrar o time ideal, nem definir uma equipe titular. Em certos momentos, até parece um tanto quanto perdido, fazendo alterações sem mostrar claras definições do que pretende para a temporada. Dessa maneira, o treinador tem sua própria responsabilidade sobre a fase ruim.

O Corinthians segue a preparação para o próximo jogo, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Para manter as chances de classificação, o time precisa vencer. Não há nenhum outro resultado que seja benéfico para o clube.