De volta à ativa? Grande clube da Argentina sonda situação de Felipão

​Livre no mercado desde sua demissão no ​Palmeiras em setembro de 2019, Luís Felipe Scolari tem sido monitorado por grandes clubes do futebol sul-americano. O primeiro a procurá-lo oficialmente foi o chileno Colo-Colo, mas as tratativas acabaram esbarrando em entraves e não avançaram. Contudo, está não foi a única sondagem recebida pelo veterano brasileiro.

De acordo com a apuração do site ​Futebol Latino, outro clube que procurou Felipão foi o San Lorenzo (ARG). Campeão da Libertadores de 2014, o ‘Ciclón’ está sem treinador desde a saída de Diego Monarriz, na reta final de fevereiro. O motivo para a demissão de Monarriz teria sido o vestiário turbulento e uma suposta indisposição com os dois nomes mais badalados do elenco: os irmãos Romero (Oscar e Ángel).

Ainda não há maiores detalhes acerca da sondagem do clube de Almagro ao técnico brasileiro. Sabe-se, porém, que Felipão está aberto à possibilidade de treinar clubes da América do Sul, principalmente em meio ao mercado limitado da nossa Série A atualmente.