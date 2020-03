Decisão de Enderson Moreira ao trocar Ceará por Cruzeiro é arriscada; já Vozão tem bom substituto

​O futebol brasileiro surpreende mesmo sem bola rolando. Às 23h55 dessa terça-feira, o ​Ceará anunciou a saída de Enderson Moreira. O técnico pediu desligamento do clube. Em seguida, já confirmou Guto Ferreira como novo comandante do Vovô para o restante da temporada.





O fato é que a decisão de Enderson foi muito arriscada. Deixa um trabalho que estava excelente, com seis vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, em 10 jogos. Inclusive, nas quatro últimas partidas, foram quatro triunfos.

Largar um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma boa estrutura e que paga em dias, pode custar caro, apesar da grandiosidade do​ Cruzeiro, possível time que o treinador irá treinar.

O clube mineiro passa por uma das piores crises de sua história. Quem vai pra lá não sai com boas histórias. Adilson Batista, o último treinador da equipe, disse em sua saída coisas nada positivas. Inclusive, ele próprio cravou Enderson Moreira como novo treinador do time.

O que deve ter pesado na decisão do treinador é estar de volta ao seu estado. Mineiro nascido em Belo Horizonte, vai poder estar perto dos seus familiares e amigos mais próximos. O lado financeiro também foi importante.

Guto Ferreira foi a melhor solução para o Ceará

Com 54 anos, Guto Ferreira é o novo técnico do Alvinegro de Porangabussu. O treinador paulista já era um sonho antigo do clube cearense, que agora foi realizado. Foi uma escolha certa para as opções que estão disponíveis hoje no mercado.​

Guto já fez bons trabalhos com clubes da mesma dimensão do Ceará, como o Bahia, por exemplo. Foi lá que ele se sagrou campeão da Copa do Nordeste 2017. É favorito para repetir o feito este ano, mas agora defendendo as cores preta e branca.

O desafio para o novo treinador será imenso. A expectativa é que o padrão de jogo, que estava organizado, continue. Porém, graças às paralisações, não terá tempo de treinar.