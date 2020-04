Declaração gera desconforto, mas Inter de Milão não ‘abre mão’ de Lautaro

​Quer sair? As declarações do empresário de Lautaro Martínez, Alberto Yaqué, em relação ao futuro do jogador não caíram bem nos bastidores da Internazionale de Milão. O clube nerazzurro considerou que o agente estaria ‘forçando a barra’ para definir a situação do argentino.

Conforme informações do portal italiano ‘Tuttosport‘, Giuseppe Marotta, CEO da Inter, e Piero Ausiolio, diretor esportivo interista, não gostaram das palavras de Yaqué e entenderam que o cenário, com Barcelona e Real Madrid de olho no jovem, não era o melhor para tal exposição.

Em entrevista concedida à rádio ‘La Plata‘ na última quinta-feira (26), o agente não cravou o futuro do jovem em Milão, mas destacou que o camisa 10 segue focado.

“Existem rumores, vimos muitas pessoas e conversamos, mas nada mais. Qualquer jogador sonha em ser objeto de desejo no mercado, em ter clubes como Barcelona, Real ou Chelsea como opções, mas ele não, ele não se deixa influenciar por nada, está concentrado em seu trabalho. Ele treina e cuida de si mesmo, não está esperando nada”, explicou Alberto Yaqué.

Até o momento, Lautaro segue na Inter, mas o Barça tem o argentino como prioridade para a próxima janela de transferências. Os blaugranos, no entanto, esbarram na multa de 111 milhões de euros (cerca de R$ 630 mi) e buscam alternativas para diminuir o montante, mas devem ter dificuldades, considerando que os italianos não pretendem perder o jogador.