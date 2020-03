Decreto de isolamento social em Alagoas é prorrogado por mais 8 dias

O isolamento social e a suspensão das atividades comerciais ficarão suspensas em Alagoas por mais oito dias a partir da meia noite de segunda-feira (30), quando vence o prazo no primeiro decreto emergencial publicado pelo governo do estado para conter a propagação do novo coronavírus no estado.

Em uma publicação extra do Diário Oficial do Estado, o governador Renan Filho manteve sem funcionamento museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados; templos, igrejas e demais instituições religiosas, sendo autorizado o funcionamento interno;– academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares; lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada; shoppings centers, galerias/centros comerciais e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos estabelecimentos; e eventos e exposições.

Assim como praias e clubes que possibilite a aglomeração de pessoas. “No período de que trata o caput deste artigo, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar por serviços de entrega, inclusive por aplicativo, e na modalidade “Pegue e Leve”, sendo expressamente proibido o consumo local, tanto de bebidas como de comidas”, estabelece o decreto.

Continua suspenso a operação dos transportes alternativos, seja regular ou complementar, de passageiros intermunicipal, assim como os serviços de receptivos e operação do serviço de trens urbanos.

“Durante o período de Emergência em Saúde decretado no Estado, todo e qualquer veículo de transporte rodoviário de passageiros, regular ou alternativo, proveniente de estados deverá, quando da entrada no território estadual, passar por inspeção da Polícia Rodoviária Estadual, a fim de que seja averiguada a existência no veículo de passageiros com sintomas da infecção, sendo regulamentado por meio de ato normativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública”, frisa trecho do decreto.

Por Cada Minuto