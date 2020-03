Defensa y Justicia anuncia decisão sobre torcedor que cometeu ato racista contra santistas

​ Na última terça-feira (3), o ​Santos venceu por 2 a 1, fora de casa, o Defensa y Justicia, da Argentina, na estreia da Copa Libertadores. A partida foi repleta de emoção e marcou a estreia do El Halcón no torneio continental, porém, um ato racista de um torcedor argentino se sobressaiu e manchou o espetáculo.

A manifestação racista direcionada à torcida do Alvinegro Praiano chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais. Os internautas cobravam uma medida contra o torcedor e o Defensa y Justicia fez valer o seu nome e logo tomou uma providência: o clube identificou e baniu o homem do estádio.

Em nota oficial, o Defensa y Justicia comunicou que o indivíduo racista não é sócio do clube, mas que conseguiu identificá-lo através do sistema de monitoramento do Estádio Norberto Tomaghello e que vai solicitar uma sanção para que o homem não entre mais no ‘Tito’. Os argentinos também repudiaram o ato e se solidarizaram com o Santos. Confira o ofício abaixo:

“O Defensa y Justicia deseja reafirmar seu compromisso com um futebol sem violência, onde as instituições e seus torcedores sejam respeitados num marco de igualdade e paz. Na terça-feira, em Florencio Varela, houve uma verdadeira festa, em que nossos torcedores puderam viver um momento histórico, e lamentamos que isso tenha sido manchado pela atitude de um indivíduo.

Como instituição, estamos empenhados em redobrar os nossos esforços para erradicar o racismo do futebol, tanto dentro como fora de campo.

Mais uma vez, expressamos as nossas desculpas ao Santos FC e aos seus torcedores por este infeliz incidente”.

O Santos também repudiou o ato racista e afirmou que iria levar o caso à Conmebol: “em relação ao inadmissível episódio de racismo na partida”. O clube acrescentou que a Copa Libertadores é “um espaço de rivalidade, disputa dura, mas nunca de preconceito em nossas arquibancadas” e reiterou o papel de todos na luta contra o racismo.

Nota oficial sobre o inadmissível ato de racismo que ocorreu na partida contra o Defensa y Justicia, realizada no dia 03/03/2020, no Estádio Norberto Tomaghello. pic.twitter.com/NfczGCScb8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 4, 2020

A decisão do Defensa y Justicia vai além do ‘justo’ e deve servir de exemplo para outros casos – quando, infelizmente, os clubes optam por se distanciar do indivíduo racista e afirmar que tal pessoa não representa o clube.