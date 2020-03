Definido! Estaduais terão jogos com portões fechados no final de semana

​Evitar aglomerações é uma medida adotada no mundo inteiro para tentar combater o avanço da pandemia de coronavírus. Pois, neste final de semana, jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca serão disputados com portões fechados. A medida servirá, a princípio, para partidas a serem realizadas nas capitais dos dois estados.

A revelação foi feita ao canal ​Espn pelo médico da Federação Paulista de Futebol, Moisés Chen. Segundo ele, esta é uma medida que segue a nova regulamentação do Ministério da Saúde emitida nesta sexta-feita. Sendo assim, o clássico entre São Paulo e Santos (sábado, 19h), no Morumbi, e o duelo entre Botafogo e Bangu (domingo, 16h), no Nilton Santos, que marca a estreia do japonês Keisuke Honda pelo Alvinegro, ficam prejudicados.

No Paulistão, quem sofrerá também é o Corinthians, que receberá o Ituano, em Itaquera, às 16h de domingo. Já no Rio de Janeiro, Flamengo x Portuguesa (sábado, 18h, no Maracanã) e o clássico Vasco x Fluminense (domingo, 18h, também no Maracanã) são atingidos por esta determinação. No início da tarde, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou que todos os compromissos do final de semana pelo Estadual e Divisão de Acesso não terão torcida.