Definido! Por conta do coronavírus, Olimpíadas de Tóquio ficam para 2021

​O mundo aguardava uma posição sobre o futuro dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E ela veio. O evento, que aconteceria entre os dias 24 de julho e 9 de agosto, foi adiado para 2021. A informação foi inicialmente confirmada pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Depois, veio a nota oficial.

Jogos Olímpico de Tóquio são adiados para 2021.

Teve reunião entre o Primeiro Ministro do Japão com o Presidente do COI

A data exata ainda não está confirmada, mas será ano que vem.

Pela 1ª vez, uma Olimpíada adiada

Outras já tinham sido canceladas. — Guilherme Costa (@brasilemtoquio) March 24, 2020

A possibilidade já vinha sendo discutida há alguns dias, mas o Comitê Olímpico Internacional, liderado por Thomas Bach, relutava em suspender a Olimpíada. O maior evento do esporte mundial tem contratos bem amarrados, que naturalmente precisarão ser rediscutidos, e toda a logística programada para o meio deste ano necessitará de adiamento.





No último final de semana, muito embora um documento oficial emitido pelo COI apontava já para esta realidade, foi pedido um prazo de quatro semanas para uma definição oficial. Depois disso, porém, vieram muitas manifestações a favor do adiamento. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos, por exemplo, firmou posição de que não enviaria seus atletas para o Japão caso os Jogos acontecessem ainda em 2020. A pandemia do coronavírus, que já atingiu mais de 350 mil pessoas no mundo inteiro, ganhou esta batalha.

NOTA OFICIAL:

“O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, realizaram uma conferência por telefone nesta manhã para discutir o ambiente de constantes mudanças com relação ao Covid-19 e as Olimpíadas de Tóquio de 2020.

Estiveram juntos ainda Mori Yoshiro, presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020; o ministro olímpico, Hashimoto Seiko; o governador de Tóquio, Koike Yuriko; o presidente da Comissão de Coordenação do COI, John Coates; Diretor Geral do COI, Christophe De Kepper; e o diretor executivo dos Jogos Olímpicos do COI, Christophe Dubi.

Bach e Abe expressaram sua preocupação em comum com a pandemia mundial do Covid-19 e o que isso está fazendo na vida das pessoas e com o impacto significativo que está causando nos preparativos dos atletas em todo o mundo para os Jogos.

Em uma reunião muito amigável e construtiva, os dois líderes elogiaram o trabalho do Comitê Organizador de Tóquio 2020 e observaram o grande progresso que está sendo feito no Japão para lutar contra o Covid-19.

A propagação sem precedentes e imprevisível do surto viu a situação no resto do mundo se deteriorar. Ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a pandemia do COVID-19 está “acelerando”. Atualmente, existem mais de 375.000 casos registrados em todo o mundo e em quase todos os países, e seu número está aumentando a cada hora.

Nas atuais circunstâncias, e com base nas informações fornecidas hoje pela OMS, o Presidente do COI e o Primeiro-Ministro do Japão concluíram que as Olimpíadas de Tóquio devem ser remarcadas para uma data posterior a 2020, mas não depois do verão de 2021, para proteger a saúde dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e a comunidade internacional.

Os líderes concordaram que os Jogos Olímpicos de Tóquio poderiam ser um farol de esperança para o mundo durante esses tempos difíceis e que a chama olímpica poderia se tornar a luz no fim do túnel em que o mundo se encontra atualmente. Portanto, foi acordado que a chama olímpica permanecerá no Japão. Também foi acordado que os Jogos manterão o nome de Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020″.