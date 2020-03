O jovem Denis Camilo, dono da página virtual Colégio em Tempo Real, é o festejado desta quarta-feira, 11 de março, no município de Porto Real do Colégio. Figura de grande percepção para os problemas locais, sempre com respeito as opiniões alheias e sempre focando pelas discussões no campo das ideias, o jovem mantem comunicação direta com a população colegiense, seguindo numa linha de empatia e respeito mútuo. Feliz dia ao aniversariante e saúde e paz sempre!