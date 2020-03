Desdenhou? Declaração de dirigente do Botafogo sobre Yaya Touré gera debate; entenda

​Uma declaração no mínimo fora de propósito agitou as redes sociais nesta quinta-feira (12). Ao comentar sobre a situação de indefinição em torno do volante Yaya Touré, Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing e futebol do ​Botafogo, conseguiu desagradar duas torcidas: a do Flamengo e a do próprio Glorioso.

Questionado se viajaria à Europa para tentar, enfim, sacramentar a negociação envolvendo o marfinense, o dirigente alvinegro provocou: “Com coronavírus, eu não vou pegar esse avião. Se fosse o Mané [Liverpool], que acabou com o Flamengo no final do ano, aí eu ia pegar. Com coronavírus e tudo”, brincou.

​​A brincadeira gerou grande mal-estar entre os próprios torcedores do Botafogo, que apesar de estarem insatisfeitos com a demora de Yaya em definir sua situação, avaliaram a fala como um ‘desdém’ desnecessário ao atleta que o clube tenta trazer. Não há maiores novidades acerca da ​negociação: o volante segue avaliando a oferta, tentando chegar a um denominador comum entre seus familiares sobre a mudança ao Rio de Janeiro.