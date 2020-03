Desfecho justo? Santo André merece ser clamado campeão paulista, diz dirigente

​Com o avanço dos dias, mais se especula sobre a possibilidade dos Estaduais serem encerrados sem um desfecho dentro das quatro linhas. Paralisado em virtude da pandemia de ​coronavírus, o calendário nacional não retornará tão cedo e, quando isso acontecer, CBF e clubes provavelmente priorizarão a realização das competições nacionais/continentais: rendem mais receitas, lucros, premiações, audiência etc.

Ainda não se sabe qual será o destino dos campeonatos estaduais em meio a esse cenário de exceção: há partidários de que os torneios locais sejam retomados em algum momento; outros, avaliam o cancelamento sem campeões deflagrados; por fim, há também quem acredite ser justo sagrar campeão o líder do torneio no momento da pausa. Entrevistado pelo jornalista Alexandre Praetzel do ​Yahoo Esportes! , Edgard Montemor, gerente de futebol do Santo André, defendeu como mais correta a última via.

O Santo André, na minha opinião tem que ser declarado campeão Paulista. — Fernando U2 (@U2_Fernando) March 25, 2020

“Lógico que a gente, não só o Santo André, mas todos gostaríamos que o campeonato retornasse, que a gente pudesse decidi-lo dentro de campo, mas a cada dia que passa as notícias vão chegando e a gente vai vendo que isso talvez seja inviável. Caso isso realmente aconteça, eu concordo [com o título para o líder da classificação geral]. Até porque o Santo André não ficou líder na décima rodada, e sim há um bom tempo da competição”, afirmou.