Despesas superam orçamento, mas vendas fazem Santos terminar 2019 no positivo

​O ​Santos terminou a temporada de 2019 com superávit. É o que aponta o balanço divulgado no site oficial do clube e dissecado pelo jornal ​A Tribuna. Conforme dados apresentados, o saldo positivo total foi de R$ 23.501.142,00, o que foi possível, e muito, graças à venda do atacante Rodrygo, para o Real Madrid, por 40 milhões de euros.

No geral, as receitas extraordinárias com negociações de atletas atingiram R$ 204.639.393,00. Já as receitas recorrentes bateram em R$ 184.045.003,00, sendo metade deste montante (92.876.604,00) originado de cotas de televisão por direitos de transmissão e publicidade estática. Por sua vez, a premiação por resultados esportivos dentro de campo chegaram a R$ 32.375.624,00. No que se refere a despesas, as chamadas administrativas recorrentes somaram R$ 29.673.803,00, 15,21% acima do previsto, enquanto os custos operacionais atingiram R$ 235.444.603,00, superando em 28,46% o estimado inicialmente. Deste valor, R$ 170.592.582,00 foram direcionados à folha salarial, representando um estouro de 13,27%.

“O consolidado do ano fechou com R$ 19,98 mi (13,27%) acima do orçamento, em decorrência dos investimentos na qualificação do elenco. Importante citar que o SFC conquistou o vice-campeonato brasileiro com expressivos 74 pontos. Maior pontuação do SFC na era dos pontos corridos. Boa parte deses investimentos vão se reverter em receitas futuras para o clube com a valorização dos atletas e a maximização dos potenciais de venda”, justifica o Santos. O documento, agora, precisa ser aprovado pelo Conselho Fiscal até o dia 20 de abril. Este é o segundo balancete da gestão José Carlos Peres. O primeiro, referente a 2018, fechou com déficit de R$ 67 milhões, o que causou a reprovação das contas e possível impeachment, ainda não debatido.

