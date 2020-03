Detran/AL suspende atendimento nesta quinta e sexta para ajustes de prevenção à COVID-19

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) determinou a suspensão do atendimento ao público nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) para providenciar as adequações necessárias ao atendimento presencial agendado para a população, que deverá ser feito pelo cidadão através do site da autarquia (www.detran.al.gov.br) a partir de segunda-feira (23).

Após a data, o atendimento será destinado apenas aos serviços estritamente essenciais desde que previamente agendados. Conforme pronunciamento do governador Renan Filho, o atendimento das Centrais JÁ! estará suspenso por 15 dias. Os serviços que já estão disponíveis no portal do Detran/AL deverão ser realizados exclusivamente on-line. A decisão preventiva visa à redução dos riscos de transmissão da COVID-19, doença causada pelo novo coronavirus.

Os serviços da banca examinadora também estarão suspensos pelo período de 15 dias. Candidatos deverão ficar atentos ao portal on-line da autarquia para conferir as novas datas dos exames de direção veicular. É essencial que os usuários verifiquem a lista de procedimentos disponíveis no site, que podem ser feitos sem a necessidade de se deslocar a um posto de atendimento.

De acordo com o diretor-presidente, Adrualdo Catão, a mudança no atendimento é uma medida preventiva para a população e colaboradores do órgão, seguindo a recomendação do decreto estadual. “As autoridades sanitárias estão em monitoramento constante, e qualquer nova recomendação, o Detran irá comunicar qualquer mudança pelos canais oficiais do órgão”, afirma.

Ascom Detran