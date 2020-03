DETRAN: Renovação da CNH pela internet é liberada; Saiba como fazer

A validade de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está prestes a vencer ou já venceu? É possível renová-la sem sair de casa, através da internet. Saiba como!

Hoje, a CNH precisa ser renovada a cada cinco anos para quem tem menos de 65 anos. Quem tem menos disso, o limite passa a ser de três anos. Há casos, ainda, com períodos mais curtos que são determinados pelo médico.

A renovação da CNH em 2020 sem sair de casa poderá ser feita em alguns estados do país. Em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, por exemplo, não é necessário fazer a renovação pessoalmente. O serviço é feito online nos respectivos sites oficiais dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Saiba como renovar sua CNH pela internet em cada estado:

São Paulo

A Renovação da CNH poderá ser feita através do site oficial do DETRAN-SP e está disponível em 85 municípios do estado. Através do portal, os condutores com CNH A (moto), B (automóvel) e A/B podem renovar a carteira. Para renovar, o condutor deverá acessar o site: www.detran.sp.gov.br

Segundo o site oficial, para receber o documento na residência, será necessário agendar os exames médico e psicotécnico no portal do órgão. O motorista deve ir até à clínica e pagar a taxa de emissão e de envio pelos Correios no valor de R$ 54,77.

Segundo regras do DETRAN, a renovação da carteira pela internet não poderá ser feita por condutores que tenham foto suspensa ou cassada, que não tenham biometria cadastrada, ou que necessitem atualizar algum dado, como nome de casado ou endereço.

Veja o passo a passo:

Condutor deve fazer o login no portal detran.sp.gov.br Após isso, deve clicar em Serviços Online, no topo da página inicial Logo em seguida, acesse Renovação da CNH >> Renovação Simplificada Confirme os dados em tela e escolha as datas e os horários dos exames médico Se exercer atividade remunerada, como taxista, é necessário também um exame psicotécnico Pelo número do CPF, pague a taxa de emissão e de envio pelos Correios, no valor de R$ 54,77 A Carteira Nacional de Habilitação renovada deve ser entregue na casa do motorista em até sete dias úteis.

Exame médico (aptidão física e mental) – pague ao médico: R$ 91,11.

Taxa Detran-SP de emissão da CNH com o custo de envio pelo correio (R$ 11,00) – pague em um dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco e Santander): R$ 56,56.

Santa Catarina

O condutor de Santa Catarina também poderá renovar a sua CNH através da internet, por meio do site oficial do Detran de Santa Catarina. O sistema vai registrar, automaticamente, o pedido, e em seguida informará o valor e emitirá a guia de pagamento.

Após o motorista realizar os exames que serão agendados pelo sistema, o portal avisa que a CNH já pode ser retirada pelo motorista no Departamento.

O condutor que se cadastrar no site do DETRAN recebe o aviso do vencimento da CNH com antecedência via e-mail e assim evita sofrer multa.

Rio Grande do Norte

O DETRAN do Estado do Rio Grande do Norte também permite que os motoristas agendem, online, sua CNH, através do site do Detran do Rio Grande do Norte. Para fazer, o interessado deverá acessar o portal da instituição e logo na entrada o usuário encontra um banner para renovação da CNH.

No site, após clicar no link, o motorista deverá preencher os seus dados pessoais para, em seguida, emitir o boleto para pagamento das taxas. Após isso, será direcionado para a clínica onde fará os procedimentos.

Ao concluir a etapa, o motorista poderá se dirigir à clínica para realizar coleta de imagem assinatura e impressões digitais.

Na clínica, o motorista deverá apresentar o formulário Renach (gerado na abertura do processo), comprovante de pagamento, carteira vencida e comprovante de residência.

Veja o passo a passo de renovação da carteira no Rio Grande do Norte.

1 Acesse o site oficial do Detran do Estado e clique na imagem “Consulta Pessoas e Boletos”;

2. Em seguida, o condutor deverá informar o CPF, Número Registro, marcar o ‘Captcha’ e clicar no botão Consultar;

3. Confira os dados e clique na imagem “Renovação CNH”;

4. Leia as orientações iniciais e clique em “Prosseguir”;

5. Informe os dados para conferência e clique em “Prosseguir”;

6. Escolha se exerce atividade remunerada ou não;

7. Caso exerça atividade remunerada, é questionado se será necessário adicionar algum curso de especialização e clicar em “Avançar”;

8. Por fim, é necessário conferir os dados, escolha a Ciretran e a forma de Entrega.

Veja também: Habilitação gratuita em 2020: DETRAN recebe inscrições para CNH Social; veja quem pode