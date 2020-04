Devido à crise, Juventus pode vender Cristiano Ronaldo, diz jornal italiano

​Mesmo com a redução salarial aceita pelos jogadores, a Juventus ainda se vê obrigada a tomar outras atitudes para manter a saúde financeira do clube, até mesmo a possibilidade de vender ​Cristiano Ronaldo, é o que informa o jornal italiano “ Il Messaggero“, nesta terça-feira (31).

De acordo com a reportagem, a equipe de Turim cogitava uma renovação com o craque português. Com o atual momento no futebol mundial, onde os campeonatos foram paralisados devido ao surto de coronavírus e os clubes não estão recebendo cotas de TV nem arrecadação de bilheteria, este cenário muda.

Caso as competições sejam encerradas como estavam, a chance de negociar o atacante seria grande. Para isso, os italianos não aceitariam receber menos de 70 milhões de euros pelo atleta. O contato de Cristiano vai até 30 de junho de 2022.

Cristiano Ronaldo pediu uma redução de 3,8 milhões de euros no seu próprio salário (31 milhões de euros) para pagar aos funcionários da Juventus durante a crise do Coronavírus. GRANDE COMANDANTE!  pic.twitter.com/4xowxfrx3F — Na Redonda (de ) (@onaredonda) March 31, 2020