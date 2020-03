Devido ao coronavírus, Polícia Federal suspende curso de formação de policiais

Na manhã deste sábado, 14 de março, a Polícia Federal comunicou que está suspenso os procedimentos de matrícula e realização da segunda turma do Curso de Formação Profissional (CFP), referente ao último concurso público, aberto em 2018.

A decisão, assinada pelo Diretor de Gestão de Pessoal, Delano Cerqueira Bunn, ficará válida até quando perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

De acordo com o comunicado, a suspensão ocorre em atenção à Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, da Secretaria Nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União, de 13 de março de 2020.

O concurso público da Polícia Federal abriu vagas para os cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal.

Sobre o concurso da Polícia Federal aberto

Em 2018, a Polícia Federal abriu edital para preenchimento de 500 vagas. As oportunidades do concurso da Polícia Federal foram destinadas aos cargos de Agente Policial (180 vagas), Delegado de Polícia (150 vagas), Papiloscopista (30 vagas), Perito Criminal (60 vagas) e Escrivão (80 vagas). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe Cespe/UnB) teve a responsabilidade do certame.

A Polícia Federal recebeu a participação de 147.744 inscritos. O cargo de maior procura foi o de Agente de Polícia Federal, com 92.671 interessados. Com 180 vagas, a concorrência geral foi de aproximadamente 514 candidatos por vaga.

Polícia Federal quer abrir novo concurso

A expectativa pela abertura de um novo concurso público para Polícia Federal (Concurso Polícia Federal 2020) é grande. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da PF (ADPF), Edvandir Paiva, disse que o pedido de concurso enviado pela corporação conta com 3 mil vagas para um novo certame.

“Sobre o concurso da Polícia Federal, o nosso diretor-geral pediu mais 3 mil vagas de concurso. Nós esperamos que seja atendido, pelo menos, paulatinamente, abrindo algumas vagas agora e outras depois”, declarou Edvandir em resposta aos seguidores do jornal Correio Braziliente, no Instagram.

Os seguidores o questionaram sobre a perspectiva de um novo concurso para Polícia Federal. Edvandir ainda respondeu a uma pergunta sobre carreira única na PF. “Eu não acredito em carreira única. Isso significa acabar com o concurso público, um dos instrumentos mais democráticos da República.

Segundo Edvandir, ‘a defasagem prejudica qualquer trabalho da Polícia Federal’, após ser questionado sobre a fuga dos presos próximo à fronteira.

O vice-presidente da ADPF, Luciano Leiro, falou que o pedido para 3 mil vagas está em análise no Ministério da Economia. “Elas estão distribuídas por todos os cargos. Nós já temos essa quantidade de vagas, quase que um terço do efetivo total. Há 10.800 policiais hoje e temos 14 mil vagas. Ou seja, a diferença está solicitada pelo diretor-geral”, disse ao site Folha Dirigida.

O cargo de Agente Policial exige nível superior em qualquer área e carteira de habilitação. Os salários chegam a R$12.441,26.

Carreira Requisitos Remuneração Agente Administrativo Nível médio completo R$4.710,76 Plano Especial de Cargos da PF Nível superior em várias áreas R$5.554,87 Agente Policial Nível superior em qualquer área + CNH R$12.441,26

O envio de pedido de concurso para o cargo de agente administrativo também foi confirmado, além de outras funções da área administrativa, de nível superior.

No final de agosto, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luis Antônio Boudens, revelou que o pedido da área de apoio foi feito para um total de 234 vagas.

Para agente administrativo, é exigido nível médio. O salário do cargo é de R$4.710,76 mensais. Para nível superior, poderão ser contempladas várias áreas, com salário inicial de R$5.554,87.

Cargos da área apoio

Até o momento não foram confirmadas para quais cargos da área de apoio serão oferecidos no concurso da PF. Para nível médio, as chances foram pleiteadas para agente administrativo. Para nível superior, poderão ser oferecidas vagas para diversos cargos, como: Administradores; Arquiteto; Arquivista; Assistente social; Bibliotecário; Contador; Engenheiros; Estatístico; Farmacêutico; Médicos; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo; entre outros.

O presidente da federação, Luis Boudens, confirmou que aguarda um aval do governo maior do que o quantitativo protocolado pela corporação. De acordo com ele, a PF enviou, junto ao pedido, uma minuta que solicita uma autorização para 3.460 vagas a mais, nas mesmas áreas.

No entanto, Boudens revelou que essa demanda poderá ser maior, uma vez que há uma luta, junto ao Governo, para a criação de novos cargos administrativos. O objetivo é ter um quantitativo de 5 mil vagas.

