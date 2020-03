Dia da Mulher: Flamengo promove ações de conscientização e combate à violência de gênero

​Consciente de seu papel enquanto agente de transformação social, o ​Flamengo organizou diversas ações voltadas às mulheres, no gancho da celebração do Dia Internacional da Mulher, no próximo domingo (8). Diversas iniciativas planejadas pelo clube acontecerão/já estarão valendo neste sábado, quando o Rubro-Negro encara o ​Botafogo no Maracanã, pela Taça Rio.

Como destaca o ​UOL Esportes, o clube disponibilizará um espaço exclusivo no estádio – com a presença de uma assistente social -, para acolhimento de mulheres que vivenciarem algum tipo de violência nas arquibancadas (assédio, agressão, etc). Vídeos e outros materiais de conscientização serão publicados nas plataformas oficiais do clube.

Em campo, no clássico, um minuto de silêncio será realizado antes da bola rolar, em respeito às mulheres vítimas de feminicídio/agressão doméstica no Brasil. Os uniforme do Rubro-Negro estamparão ‘Ligue 180’, número da Central de Atendimento à Mulher, canal de apoio para mulheres denunciarem violência de gênero. Por fim, o time feminino do Flamengo estará no Maracanã e adentrará o gramado no intervalo, para apresentação do novo uniforme.