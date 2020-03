Dinheiro de Neymar pode levar ex-presidente do Santos a responder por estelionato

​A Promotoria Criminal da Comarca de Santos está analisando a gestão do ex-presidente do ​Peixe, Modesto Roma Júnior. Segundo informações do jornal ​A Tribuna, o dirigente é investigado por um suposto estelionato durante período em que dirigiu o clube paulista.

Um dos pontos analisados pela promotora Sheila Xavier Mendes é a contratação Quantum, localizada em Malta, para intermediar o recebimento do mecanismo de solidariedade imposto pela Fifa (que obriga equipes compradoras a repassarem um percentual do valor a quem formou o atleta) na negociação envolvendo a ida de ​Neymar para o Paris Sanit-Germain. O crime teria sido cometido através de uma simulação contratual obrigando o Santos a pagar cerca de R$ 2.238.224,95 á empresa. Essa, por sua vez, repassou os créditos para a FK Sports, com sede em Santana do Parnaíba.

Apuração dá conta, ainda, que o caso chegou a ser encaminhado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, que devolveu à Promotoria por entender que o mesmo estava fora de suas atribuições. Resta saber, agora, se será oferecida a denúncia. No ano passado, o Conselho Deliberativo do Santos aprovou a expulsão de Modesto Roma do quadro associativo da instituição. O dirigente, agora, garantiu que não tem conhecimento da investigação. “Acho que podemo investigar à vontade. Não me causa qualquer preocupação”, garantiu. Quando da transferência de Neymar à equipe francesa, o Peixe embolsou cerca de R$ 34 milhões por conta do mecanismo de solidariedade. Ou seja, a Quantum teria recebido mais de 5% do total.

