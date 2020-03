Diniz escolhe as quatro partidas mais marcantes até aqui pelo São Paulo

​Fernando Diniz chegou ao ​São Paulo em setembro do ano passado com a missão de fazer o time jogar. E ao seu estilo. Pois, entre altos e baixos, foi um dos poucos técnicos mantidos de uma temporada para outra em um clube da elite do futebol brasileiro. Ao citar a coragem como mola propulsora da confiança, elegeu, em entrevista ao podcast oficial do clube, as partidas mais marcantes até aqui em sua passagem pelo Morumbi.

Muito embora o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, tenha sido impactante pela força com que time e torcida se conectaram em meio a erros de arbitragem, há outros confrontos que vêm à sua cabeça e que apontam para uma certeza de que o trabalho se encontra no rumo certo. “O medo é um dos gigantes da alma e aprisiona muito as pessoas. Com medo, quando você se depara com situações que quer fazer e tem capacidade de fazer, você não tem a coragem de fazer, sua confiança diminui, você se intimida com a possibilidade do erro. Não existe crença sem coragem”, disse o treinador, antes de fazer sua lista de jogos preferidos. E, por falar nisso, vamos a ela?

FLAMENGO 0 X 0 SÃO PAULO – 28/09/2019 – 1º JOGO

“Ali mostrou a força do caráter, o quanto eles são capazes de fazer coisas grandes, ficou muito claro. O eixo central de caráter dos jogadores do São Paulo é muito forte, muito positivo. Tanto os mais experientes quanto os mais jovens. (…) Foi um cartão de visitas muito positivo o jogo com o Flamengo. A gente jogou taticamente na contramão do que a gente faz quase sempre, mas não tinha como ser diferente naquele jogo. Fizemos uma partida excelente, conseguimos travar o Flamengo, que era um time poderoso e ganhou quase tudo ano passado”, disse Diniz.

SANTOS 1 X 1 SÃO PAULO – 16/11/2019 – 12º JOGO

“O Santos era o adversário mais difícil de ser batido dentro de casa no campeonato, muito bem treinado pelo Sampaoli, que conseguiu fazer uma campanha muito grande dentro de casa e dominou todos os adversários, até quando perdeu. O São Paulo conseguiu ser dominante praticamente do começo ao fim do jogo. Nós estamos falando aqui do campeão (Flamengo) e do vice (Santos), ambos fora de casa, então foram jogos bem significativos, bem emblemáticos, que mostraram que a gente tinha time e poderia dar alegria ao nosso torcedor”, explicou.

SÃO PAULO 2 X 1 INTERNACIONAL – 04/12/2019 – 16º JOGO

“Foi um jogo decisivo em que a equipe reagiu muito bem. Cresceu no momento certo, mostrou personalidade, coragem, amizade no campo, desejo de vencer, e conseguiu aquilo que tinha que conquistar, que era a vaga direta na Libertadores”, ponderou o treinador.

SÃO PAULO 3 X 0 LDU – 11/03/2020 – 28º JOGO

“Acho que a equipe se portou muito bem em todos os sentidos. Talvez tenha sido o momento mais claro dessa conexão entre time e arquibancada. Ano passado, contra o Inter, já teve isso. Contra a LDU, um jogo decisivo, importante, o torcedor compareceu, foi uma festa, uma quarta-feira bem especial para todos os envolvidos”, concluiu