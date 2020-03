Diniz revela ‘fator’ que impulsionou melhor rendimento de Pato no São Paulo

​De custo-benefício bastante questionado ao longo de 2019, Alexandre Pato aparenta estar muito disposto a deixar esses dias para trás e fazer de 2020 um ano de reconstrução. Até a pausa no calendário nacional em virtude da pandemia de ​coronavírus, o atacante já somava quatro gols e duas assistências, sendo diretamente responsável por 6 dos 18 gols anotados pelo ​São Paulo na temporada.

Como destaca o ​UOL Esportes, o salto de rendimento do camisa 7 em 2020 foi assunto em entrevista concedida pelo treinador Fernando Diniz, durante o programa ‘Troca de Passes’ da SporTV. Perguntado sobre o atacante, o jovem comandante revelou que a ‘recuperação’ de Pato passava muito mais pelo aspecto mental/psicológico, do que propriamente técnico.

“O Pato é um cara que saiu de casa com 11 anos de idade, então não estou tentando recuperar o futebol do Pato, eu estou tentando cada vez mais entender o Pato como pessoa, porque ele é um cara generoso, é um cara que você vê nos jogos que ele tem uma gana muito grande de ganhar, ele é um supertalento, ele é um cara que tem coisas que a gente sabe que são muito difíceis de fazer e ele faz com imensa naturalidade. Então eu falei pra ele, que ele nunca conseguiu me enganar que ele era aquilo que ele aparentava ser, alguém desligado, alguém que não tem interesse. É um cara que é apaixonado por futebol e que precisava minimamente ser compreendido“, afirmou o treinador.