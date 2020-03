Diretor financeiro do Corinthians projeta período para pagamento da Arena

​O momento dentro e fora de campo do ​Corinthians não é dos melhores. Em relação à situação financeira, o clube fechou 2019 com um déficit de R$ 144 milhões. Porém, em entrevista para o ​Globo Esporte, o diretor de finanças do Timão, Matias Romano Ávila, se mostrou confiante em mudar esse cenário e tentou trazer tranquilidade para os torcedores.

“ Eu enxergo o Corinthians daqui a 12 anos assim: com a Arena paga, naming rights bonitão, e o Corinthians muito grande, disputando a ponta com os clubes brasileiros. O Corinthians está projetado para continuar a sua grandeza “, disse Matias .

Para o diretor, o aumento das dívidas não se dá apenas por conta do financiamento da Arena Corinthians. Segundo ele, a contratação de 16 jogadores no ano passado agravou a situação dos cofres alvinegro.

“ Quando você contrata um jogador, não tem a possibilidade de saber se ele vai dar certo ou não. Quando não dá certo, você tem que encontrar um caminho, ou emprestar… Você não pode contratar um jogador e ele não jogar, aí é um erro estratégico “, declarou.

Sobre o sub-23, criado em 2019, Ávila disse que esse “é o menor dos problemas”, mesmo que a categoria não tenha revelado nenhum atleta para o grupo profissional na temporada. “ O sub-23 é o menor dos problemas, custa R$ 300 mil reais por mês. Isso não quer dizer nada para o Corinthians […] Relaxa com o sub-23. Se eu pudesse dizer algo para o torcedor, seria: nem liga para o sub-23″.

Corinthians pretende utilizar o dinheiro da venda do meia Pedrinho ao Benfica para quitar dívidas, despesas correntes e para reforçar o elenco. O desejo da diretoria alvinegra, no momento, é contratar um atacante de lado de campo. ️ @ge_timao pic.twitter.com/O54aCY2UUX — Breaking News Corinthians (@sccpbreaking) March 11, 2020