Dirigente do Flamengo explica detalhes da renovação de Jesus e revela se clube conta com ‘Plano B’

​O tempo vai passando, e o assunto vai ficando mais relevante para a torcida do ​Flamengo. Afinal, o técnico Jorge Jesus vai permanecer ou vai deixar o clube? Com o contrato expirando em maio e ​as especulações aumentando, as tratativas seguem em andamento sem que uma definição tenha se concretizado. Mas não por falta de conversa.

Em entrevista concedida ao ​Lance!, o diretor de futebol Bruno Spindel explicou que o Rubro-Negro conta com o treinador para a sequência do ano. Não apenas isso, para a sequência do mandato do presidente Rodolfo Landim:

“O desejo do clube é renovar até dezembro de 2021. Do treinador, o desejo é ganhar tudo aqui. Aliás, são três coisas: o desejo de ganhar tudo; a relação e a admiração mútua dele com os atletas, pois, além do trabalho, tem um carinho, uma relação emocional entre eles; e a estrutura que o clube, com seus profissionais, presidente, Marcos (Braz), conselho de futebol, toda área do futebol, departamento médico, scout, o proporciona. Esses são fatores que fazem com que ele queira ficar. Isso é importante. E, obviamente, a paixão do torcedor. A relação que ele construiu… foi abraçado por todo mundo”, contou.

Jorge Jesus já falou que se for pra sair do Flamengo será pra um time grande da Europa, Real Madrid ou Barcelona. Já disse várias vezes que seu sonho é ganhar o Mundial pelo o Flamengo. Pra terminar, o portuga tá muito feliz aqui, é amado por todos, idolatro, ídolo etc. — Miguel Hardt (@miguelhardt) March 4, 2020

Apesar do aparente desejo mútuo, Spindel deixou claro que dificilmente haverá uma resposta tão cedo sobre a negociação. De acordo com o dirigente, trata-se uma conversa complexa e com muitos pontos a tratar:

“ Já começamos as conversas. Não é algo que seja simples. É uma conversa de renovação de um contrato importante. É um treinador que o clube inteiro quer que fique, acho que ele quer também. Enfim, vocês já sabem, e o torcedor entende o que negociações desse tamanho demandam tempo e discussões dos detalhes. O ponto positivo é que é um desejo do treinador e um desejo do Flamengo. Agora começou. Eram muitas decisões, Recopa, Supercopa, Taça Guanabara, e agora acho que é uma boa hora para conversarmos. Quanto tempo vai levar? Se eu desse um prazo estaria mentindo. As grandes discussões de contrato, do mais alto nível, demandam tempo mesmo”, esclareceu.

Perguntado se a diretoria tem algum “Plano B”, o cartola admitiu também que o clube não conta no momento com alguma alternativa para o caso de não renovação:

“Não (há plano B). Nosso foco todo é para renovar o contrato do Jorge”, sentenciou Spindel.