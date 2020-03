Dirigente do São Paulo fala sobre possível volta de Rogério Ceni

Uma eventual volta de Rogério Ceni ao ​São Paulo foi pauta no ​Esporte Interativo neste domingo. A passagem de 2017 pelo clube como treinador foi de apenas 37 jogos, 14 vitórias 13 empates, dez derrotas em seis meses de trabalho no comando. O ídolo que fez muita história no clube paulista acabou sendo demitido pelo presidente Leco.

Na época em que foi contratado, muitos comentaram da precipitação de ambas as partes. Porém, para o gerente de futebol são-paulino, Alexandre Pássaro, não foi.

Em uma entrevista concedida pela ESPN Brasil, Alexandre comenta: “Rogério é uma referência para todos nós. Torço muito por ele, torço pelo Fortaleza, vejo os jogos deles, porque é muito legal ver. Não acho que foi prematuro. Só seria se houvesse um descasamento das coisas. Caso o Rogério dissesse que não estava pronto ou caso o São Paulo achasse que ele não estava pronto“.

“Aconteceu aquilo, resultados não foram ideais. A demissão é muito mais falada por ser o Rogério, mas, infelizmente, a troca de técnicos por resultados existe no Brasil“, completou Pássaro.

O dirigente ainda complementou: “É claro que a história do Rogério e do São Paulo andam em paralelo, então ele vai voltar, sim, em algum momento”.

Ceni só volta quando Leco sair, isso é fato. — Pasquale (@Pasqual14450966) March 22, 2020

A torcida do São Paulo nunca vai esquecer de Rogério Ceni, afinal, foi um grande ídolo para o clube. Mas em momento algum o treinador esconde o carinho que tem pelo Fortaleza. Por outro lado, o Mito também jamais escondeu que gostaria de um dia voltar ao Morumbi.