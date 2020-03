Dirigente do Vasco se pronuncia sobre situação de Abel; clássico ganha novo peso

A derrota por 1 a 0 para o Goiás sofrida na noite da última quinta-feira (12), pela Copa do Brasil, aumentou consideravelmente a pressão em torno de ​Abel Braga no Vasco. Nas primeiras horas do dia, o principal debate nas mesas redondas/redes sociais era sobre qual seria o nome ideal para assumir sua posição, já que a demissão do veterano ganhava força a cada hora passada sem um posicionamento oficial do clube.

Ele veio apenas no fim da tarde, através do diretor-executivo de futebol cruzmaltino, André Mazzuco. Como destaca o ​UOL Esportes, o mandatário não escondeu a insatisfação geral com o rendimento e resultados de momento, mas reafirmou confiança no trabalho de Abel.

“É uma conversa que acontece naturalmente após os jogos, independente do resultado. Ontem nós nos frustramos, não esperávamos a derrota em casa, não ficamos satisfeitos. Isso é discutido com calma, com treinador, jogadores… Eu, particularmente, acredito na continuidade de trabalho, não só do treinador, mas também dos atletas. É uma forma de você ter cada vez mais conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você pode dominar. Sempre partimos do princípio da continuidade”, afirmou.

O pior de tudo é que o Vasco vai ganhar de 1 a 0 do Fluminense com gol de falta do Henrique e vai dar sobrevida ao Abel — joao (@Joao_Almirante) March 9, 2020

Desta forma, Abel segue à frente da comissão técnica cruzmaltina ao menos até domingo (15), quando o ​Vasco encara o Fluminense pela terceira rodada da Taça Rio. Uma vitória no clássico é considerada fundamental nos bastidores vascaínos para o ‘fortalecimento’ do trabalho do técnico. Por determinação da FERJ, o clássico ocorrerá sob portões fechados, medida preventiva à disseminação do coronavírus no Rio de Janeiro.