Discussão sobre torcida única em clássicos paulistas tem capítulo decisivo

A discussão a respeito da presença de torcida única em clássicos do futebol paulista terá um capítulo importante nesta segunda-feira. Os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo,​ e da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, farão uma reunião com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), para tratar do tema.

Como informa o ​blog do Perrone, os dirigentes defendem o fim da medida imposta ainda em 2016 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A decisão, inclusive, recebeu o apoio do Ministério Público estadual e da Polícia Militar. Existe a expectativa, também, da presença no encontro de dirigentes dos grandes clubes paulistas.

Ainda em novembro de 2019, a CBF havia anunciado que Caboclo pretendia se reunir com Doria para tentar, juntamente com todos os interessados, “uma solução definitiva para essa situação”. Existe a expectativa, ainda, de tratar com o político a respeito de seu veto à lei que permitiria a retomada da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de São Paulo.