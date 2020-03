Dispensado, ídolo corintiano alfineta Tiago Nunes em troca de mensagens com torcedor

​Jadson deixou o ​Corinthians neste início de temporada 2020 por não figurar nos planos do técnico Tiago Nunes. Desde o começo do ano, ele sequer chegou a treinar com o elenco alvinegro. E o sentimento de mágoa com o treinador parece ser bem grande.

Na noite da última quarta-feira, o meia fez uma série de postagens no seu Instagram. E uma delas gerou uma interação com o torcedor que teve pingo de provocação ao atual comandante da equipe. Em uma montagem de fotos na qual aparecia ao lado do técnico Tite e do meia Renato Augusto, um fã comentou: “Esse trio fez história, moleque doido”. E Jadson respondeu: “Só o Tiago Nunes que não viu (risos)”.

O ​Globoesporte.com confirmou a veracidade do conteúdo. Jadson está com 36 anos e esteve perto de uma transferência para o Coritiba. Como a negociação não evoluiu, segue sem time até o momento. Além do meia, o volante Ralf, outro multicampeão pelo clube paulista, foi deixado de lado pelo mesmo motivo

