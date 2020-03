Disputado! Liverpool e Arsenal monitoram jovem zagueiro francês, diz jornal

Enquanto a bola não volta a rolar pelos gramados mundiais, os scouts dos clubes europeus seguem trabalhando e mapeando jovens talentos, pensando na próxima temporada. Da ​Premier League, por sinal, poderá sair uma interessante ‘disputa de mercado’ entre Liverpool e Arsenal, já que os dois gigantes estão de olho no mesmo jogador.

De acordo com a apuração do ‘Sky Sports News’, Liverpool e Arsenal monitoram a evolução do jovem zagueiro Evan N’Dicka, atleta de 20 anos que pertence ao Eintracht Frankfurt. Seu nome figura em uma lista seleta de prospectos interessantes para o futuro, especialmente por uma característica de jogo rara: defensor jovem, versátil e canhoto.

Sua versatilidade, por sinal, é um dos pontos fortes de seu jogo. Pode atuar pela faixa esquerda do miolo de zaga e pode fazer a função de lateral-esquerdo também. Para o Liverpool, seria uma aquisição espetacular pensando na busca por um sucessor a Dejan Lovren, que não deve seguir no clube para 2020/21. No Arsenal, o sistema defensivo é evidentemente o ponto fraco da equipe nesta temporada, e a iminente compra de ​Pablo Marí pode não ser o único movimento do clube envolvendo o setor.