Do “não” ao “sim”: o que mudou para que Galo e Sampaoli chegassem a acordo

​Em dezembro, o casamento não se confirmou. Pouco mais de dois meses depois, uma nova tentativa e o tão esperado “sim” dos dois lados aconteceu. Agora, a pergunta é a seguinte: por qual razão ​Atlético-MG e Jorge Sampaoli chegaram a um acordo agora e, lá atrás, isso não foi possível? A resposta é bastante simples.

Conforme apuração do ​Uol Esporte, ao contrário do que aconteceu no final de 2019, o Galo deu a garantia de que reforços serão contratados. À diretoria alvinegra, o técnico pediu cinco nomes: um goleiro, um volante, um meia e dois atacantes. Esta exigência, na visão da diretoria, não está fora da realidade. No primeiro contato, ainda antes da procura por Rafael Dudamel, o profissional havia estipulado, também, um gasto mínimo de R$ 60 milhões, com o qual o clube não quis se comprometer. Isso, nesta segunda investida, não aconteceu.

De dezembro para cá, o Atlético-MG contratou jogadores como o volante Allan, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Savarino e o atacante Diego Tardelli. Além disso, o montante de R$ 1,2 milhão mensal a ser pago para Sampaoli e seus cinco companheiros de comissão técnica até o final de 2021, quando termina o vínculo entre as partes, é superior ao oferecido em 2019. Esta quantia, aliás, será bancada por parceiros do clube, como o Banco BMG e a MRV Engenharia. Por conta de compromissos particulares e organização da mudança para Belo Horizonte, a estreia do treinador não se dará no sábado, no clássico diante do ​Cruzeiro, pelo Estadual. Assim, a equipe seguirá sob o comando do interino James Freitas.

