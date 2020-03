Dor de cabeça para Jesus? Flamengo terá falta importante na Taça Rio

​As seleções começam o período de convocações para as eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta disso, alguns clubes brasileiros acabam sendo afetados com as ausências dos seus principais jogadores. O​ Flamengo deve ser uma das equipes que mais vai “perder” atletas. As informações são do​ Globo Esporte.

O desfalque certo é Arrascaeta. O meia rubro-negro foi convocado pela seleção uruguaia e defenderá as cores do seu pais entre os dias 23 a 31 de março. Desta forma, o jogador vai ficar de fora do duelo contra o Boa Vista, no último dia do mês.

A expectativa é que Jorge Jesus também não conte com Gabigol. Artilheiro do time no ano, ele deve ser chamado por Tite. Bruno Henrique é dúvida, já que segue se recuperando de uma lesão. A lista será divulgada nesta sexta-feira (6).

Arrascaeta é convocado pela Seleção Uruguaia para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogador deve perder duas partidas pelo Campeonato Carioca. — Rádio Brasil (@radiobrasil940) March 5, 2020

Palmeiras também terá ausências

O lateral-esquerdo Matías Viña também foi convocado por Oscar Tabárez para defender o Uruguai nas duas partidas das eliminatórias. O ​Verdão enfrenta o Corinthians no dia 22 de março, e o Água Santa no dia 1º de abril.