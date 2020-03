Dr Mário Reis dedica atendimento do Projeto SorriMais Solidário às mulheres de Porto Real do Colégio

O atendimento odontológico prestado por Dr Mário Reis em Porto Real do Colégio, neste sábado, 07 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, foi dedicado totalmente a atender aquelas que antes consideradas sexo frágil, hoje, buscam cada vez mais, ocupar espaços e assumir funções antes somente assumidas por homens.

Neste sábado, 07, aconteceu mais um dia de atendimento dentro das ações de saúde bucal do SorriMais Solidário, projeto idealizado e executado pelo odontólogo Mário Reis, servidor efetivo do município de Porto Real do Colégio, que há anos vem reservando tempo disponível para atender aqueles que dispõem de menos recursos e teriam de certa forma mais dificuldade para ter acesso a tratamento bucal.

De acordo com Dr Mário Reis a ação deste sábado que antecede o Dia Internacional da Mulher, promoveu a participação das mulheres em uma palestra proferida pela enfermeira Nely Neri que discorreu sobre o “Empoderamento da mulher na atualidade”, sendo ofertado em seguida café da manhã e lembrancinhas em alusão a importante data, além das presentes participarem ainda de um sorteio de uma cesta recheada com diversos produtos, sendo realizado em seguida o atendimento odontológico que é o maior objetivo do projeto SorriMais Solidário.

“Hoje como acontece em todos os sábados, tivemos mais uma missão cumprida no nosso projeto social SorriMais Solidário. Desta vez aconteceu um atendimento especial a um grupo de mulheres colegienses, que puderam assistir a uma palestra, tomar café da manhã conosco, participarem de sorteio de brindes e receber seu atendimento odontológico. Quero agradecer de coração ao prefeito Aldo Popular pelo apoio dado a esse projeto, que tem acolhido pessoas, transformado vidas e resultado numa maior oferta de saúde bucal para o povo colegiense”, enfatizou Dr Mário.