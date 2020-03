E a idade? Dupla Gre-Nal pode perder até três representantes nos Jogos de Tóquio

​O adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021 causa, também, consequências para a seleção brasileira de futebol que participaria do torneio. Isso pelo fato de que, para manter no grupo alguns atletas, será necessário alterar o limite de idade.

Como aponta matéria de ​GauchaZH, é bem provável que, em caráter de exceção, Comitê Olímpico Internacional e Fifa sinalizem que jogadores com 24 anos possam disputar o torneio, garantindo a todos aqueles que estourariam o limite de 23 em 2020 sigam com chance de entrar em campo. Entre os representantes da dupla Gre-Nal que estiveram no último Pré-Olímpico, somente o goleiro do ​Grêmio Phelipe Megiolaro e o zagueiro do Internacional Bruno Fuchs seguirão vivendo a expectativa de irem aos Jogos caso não ocorra esta modificação, com o volante Matheus Henrique, o atacante Pepê e o lateral-esquerdo Caio Henrique (todos do Tricolor) ficando de fora.

“Não sei o que vai acontecer. Em um primeiro momento é triste, ainda mais para mim, que fiz toda a preparação desde o Torneio de Toulon. Mas a gente compreende que é por causa de uma crise mundial. Ficamos chateados por um lado, mas com a esperança de que essa pandemia acabe e volte tudo ao normal”, disse Matheusinho, à Rádio Atlântida. “A melhor forma é as Olimpíadas serem no ano que vem. Com essa pandemia passando, todo mundo se sente mais seguro também. Tende a ser uma competição melhor, com segurança e todo mundo com saúde”, acrescentou Fuchs, à Rádio Gaúcha. Enfim, se este um prejuízo momentâneo, havendo a adaptação do calendário os profissionais ganham, também, mais tempo para mostrar serviço ao técnico André Jardine.